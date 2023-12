Damit haben die Anleger von Australian Rare Earths nicht gerechnet

Die Aktienanalyse von Australian Rare Earths zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,27 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,145 AUD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -46,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,17 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Australian Rare Earths-Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Australian Rare Earths-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für dieses Kriterium.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (40 Punkte) als auch der RSI25 (64,06) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie wider. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Aktie von Australian Rare Earths bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.