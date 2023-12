Damit haben die Anleger von Australasian Gold nicht gerechnet

Die Aktie von Australasian Metals hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,16 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,15 AUD, was einem Unterschied von -6,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,18 AUD) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,67 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Australasian Metals somit eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Australasian Metals zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Australasian Metals in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Australasian Metals weist auf eine "Schlecht"-Einstufung hin, insbesondere mit einem Niveau von 100. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" gemäß der technischen Analyse.