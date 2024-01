Damit haben die Anleger von Aurora Cannabis nicht gerechnet

Die Aurora Cannabis-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 0,72 CAD gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,55 CAD, was einem Unterschied von -23,61 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,63 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer negativen Differenz von -12,7 Prozent entspricht, und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aurora Cannabis-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aurora Cannabis-Aktie liegt bei 68 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 60,53 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,71 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht und einer möglichen Steigerung um 28,18 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 0,55 CAD.

Insgesamt erhält die Aurora Cannabis-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

