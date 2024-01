Damit haben die Anleger von Auplata Mining Group nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auplata Mining-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Auplata Mining basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Auplata Mining. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit durchschnittlich viel Aufmerksamkeit von Investoren erhält. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" weist die Auplata Mining-Aktie eine Rendite von -96,67 Prozent auf, was mehr als 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Auplata Mining mit -92,15 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, welcher zuletzt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf Auplata Mining zeigte. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder besonders intensiv mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.