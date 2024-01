Damit haben die Anleger von Attendo AB nicht gerechnet

Die technische Analyse des Aktienkurses der Attendo zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 32,5 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 36,1 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +11,08 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 35,04 SEK, was einen Abstand von +3,03 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Attendo-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger hat Einfluss auf die Bewertung des Aktienkurses. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Attendo in den sozialen Medien überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Attendo liegt bei 44,59, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 51,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Attendo-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".