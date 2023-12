Damit haben die Anleger von Arctic Blue Beverages AB nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Arctic Blue Beverages bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positiv noch negativ zu bewertende Themen hervorgehoben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Entwicklungen, die die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet.

Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder Zunahme noch Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Arctic Blue Beverages-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,65 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,398 SEK liegt, was einer Abweichung von -38,77 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Arctic Blue Beverages liegt bei 38,71, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50,33, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.