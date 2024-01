Damit haben die Anleger von Archer-Daniels-Midland nicht gerechnet

Archer-Daniels-Midland: Unterbewertet mit gemischten Signalen

Archer-Daniels-Midland wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,44, was 75 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 37,43. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -16,94 Prozent, was eine Underperformance von -6,28 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Archer-Daniels-Midland um 174,5 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 76,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 71,06 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 73,03 USD liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Archer-Daniels-Midland auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls gemischte Signale. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Archer-Daniels-Midland bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Insgesamt zeigt sich, dass Archer-Daniels-Midland unterbewertet ist, aber gemischte Signale in Bezug auf die Performance und das Stimmungsbild aufweist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.