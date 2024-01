Damit haben die Anleger von Arch Therapeutics nicht gerechnet

Die Aktie von Arch Therapeutics erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividendenausschüttung zeigt sich eine negative Differenz von -89,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 66,88, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Arch Therapeutics verliefen. Negative Themen dominierten dabei an den letzten Handelstagen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt hingegen positive Entwicklungen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen positiven Unterschied zum Schlusskurs auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Arch Therapeutics gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine uneinheitliche Entwicklung in den verschiedenen Aspekten hinweist.