Damit haben die Anleger von Aquirian nicht gerechnet

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Intensität und die Art der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Aquirian zeigt eine mittlere Diskussionstätigkeit, weshalb wir dem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Tagen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aquirian-Aktie beträgt 0,19 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 AUD liegt, was einer Abweichung von +15,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,19 AUD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aquirian auf der Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aquirian diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Aquirian insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt, dass Aquirian bei einem Niveau von 40 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,36 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".