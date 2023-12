Damit haben die Anleger von Applied Technology nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Applied in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Dies gilt auch für die Bewertung durch überwiegend private Nutzer in sozialen Medien, die Applied in den letzten zwei Wochen ebenfalls als neutral bewertet haben.

Eine technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Applied auf 7-Tage-Basis derzeit bei 98,72 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI weniger stark schwankt.

Darüber hinaus wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Applied derzeit bei 1762,94 JPY gehandelt, während der Aktienkurs bei 1518 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1579,9 JPY, was einer Differenz von -3,92 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Applied auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen.