Damit haben die Anleger von Aperam nicht gerechnet

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aperam bei 32,92 EUR liegt, was einer Entfernung von +10,95 Prozent vom GD200 (29,67 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 28,82 EUR. Dadurch ergibt sich ein Abstand von +14,23 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Zusammenfassend kann der aktuelle Kurs der Aperam-Aktie als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Vergleich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aperam bei 8 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Aperam festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Aperam im vergangenen Jahr eine Rendite von 97 Prozent erzielt hat, was 97 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" übertrifft Aperam mit einer Rendite von 97 Prozent den Durchschnitt um 97 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.