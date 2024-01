Damit haben die Anleger von Anhui Great Wall Military Industry nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Anhui Great Wall Military Industry verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,14 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor 8,76 Prozent über dem Durchschnitt von 1,38 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 1,46 Prozent, wobei Anhui Great Wall Military Industry aktuell 8,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,64 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Anhui Great Wall Military Industry-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den gleitenden Durchschnitten, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Stimmungslage in sozialen Netzwerken, jedoch gab es in den letzten Tagen verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Anhui Great Wall Military Industry. Statistische Auswertungen der historischen Daten deuten auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.