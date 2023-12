Damit haben die Anleger von AngioDynamics nicht gerechnet

Die technische Analyse der Angiodynamics-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 8,64 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 7,63 USD, was einem Unterschied von -11,69 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (6,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+12,87 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Angiodynamics-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" weist Angiodynamics mit einer Rendite von -44,98 Prozent eine Abweichung von mehr als 53 Prozent auf. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche (-17,72 Prozent) liegt die Aktie mit 27,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Angiodynamics neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Angiodynamics liegt bei 9,64, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 31,64 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" auf Basis des RSI.