Damit haben die Anleger von Anchor nicht gerechnet

In den letzten vier Wochen wurden bei Vcplus keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Vcplus im letzten Jahr eine Rendite von -57,14 Prozent erzielt, was 51,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -2,36 Prozent, und Vcplus liegt aktuell um 54,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vcplus liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Vcplus aufgrund der Stimmungslage in den sozialen Medien, der Branchenvergleich des Aktienkurses und des Relative Strength-Index.