Damit haben die Anleger von Amigo nicht gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amigo liegt aktuell bei 0,02 und ist damit um 100 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung, der bei 20 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI von Amigo liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs herangezogen, um die Bewertung vorzunehmen. Der GD200 von Amigo liegt bei 0,44 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -54,55 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 GBP, was einer Abweichung von +5,26 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Amigo bei 0 Prozent, was 6,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.