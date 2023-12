Damit haben die Anleger von Alfen nicht gerechnet

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Alfen Nv haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Alfen Nv vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Alfen Nv auf 56,31 EUR, während der aktuelle Kurs bei 55 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -2,33 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 40,17 EUR, was einem Abstand von +36,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alfen Nv wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 11,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alfen Nv überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 32,44, was bedeutet, dass Alfen Nv weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.