Damit haben die Anleger von Aerospace Hi-Tech nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Aerospace Hi-tech-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,54 ebenfalls als "Neutral" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf längere Sicht ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Aerospace Hi-tech eine Dividendenrendite von 0,14 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Automatischen Komponenten 1,35 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aerospace Hi-tech-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,31 Prozent erzielt, was um mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite von 14,58 Prozent, wobei Aerospace Hi-tech mit 1,27 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aerospace Hi-tech beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.