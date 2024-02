Damit haben die Anleger von Advent AWI nicht gerechnet

Die Advent-awi-Aktie zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Spezialität Einzelhandel eine niedrigere Dividende von 0 %, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. In technischer Hinsicht wird die Advent-awi-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung schließen. Insgesamt ergibt sich daher für Advent-awi die Gesamtbewertung "Neutral".

