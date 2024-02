Damit haben die Anleger von Advanced Micro Devices nicht gerechnet

Die technische Analyse zeigt, dass die Advanced Micro Devices-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt beträgt 122,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 176,52 USD liegt, was einer Abweichung von +43,8 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 158,59 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,31 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie hat die Aktie von Advanced Micro Devices in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 111,68 Prozent erzielt, was mehr als 112 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 103,37 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ. In den letzten Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Advanced Micro Devices eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen also verschiedene Bewertungen, die von "Gut" über "Schlecht" bis hin zu "Neutral" reichen.

