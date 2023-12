Damit haben die Anleger von Advanced Automation nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Advanced Automation im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine bemerkenswerte Rendite von 100 Prozent, was über 114 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,49 Prozent, doch auch hier übertrifft Advanced Automation mit 110,49 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Advanced Automation wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnet wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Advanced Automation beschäftigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advanced Automation-Aktie beträgt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für Advanced Automation.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Advanced Automation hin, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".