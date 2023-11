Damit haben die Anleger von Accelerate Resources nicht gerechnet

Die technische Analyse von Aktien ist ein entscheidender Bestandteil der Bewertung von Wertpapieren. Trendfolgende Indikatoren spielen hierbei eine wichtige Rolle, da sie anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Accelerate-Aktie betrachtet wird. Dabei wird sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt.

Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 AUD liegt, was einer Abweichung von +66,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Accelerate. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Accelerate somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung zeigt, dass Accelerate in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Accelerate-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (43) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Accelerate.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie eine "Neutral"-Einstufung ergeben. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Accelerate in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".