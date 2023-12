Damit haben die Anleger von AT&T nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&t beträgt aktuell 7,1 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was At&t eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die At&t insgesamt als "Gut". Von den Bewertungen waren 3 positiv, 3 neutral und 0 negativ. Obwohl im letzten Monat keine Updates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 21 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung um 26,13 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur Diversifizierten Telekommunikationsdienste-Branche verzeichnete At&t in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,25 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 78,46 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -87,71 Prozent im Branchenvergleich für At&t. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von At&t mit 18,34 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,08 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet At&t im Vergleich zur Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste eine niedrigere Rendite von 6,98 % aus, verglichen mit dem branchenüblichen Durchschnitt von 9,09 %. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für At&t, mit einer unterbewerteten Aktie, positiven Analystenbewertungen, aber auch einer Unterperformance in Bezug auf Kursentwicklung und Dividendenrendite.