Damit haben die Anleger von ARBration nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Aktie von Arb ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 44,02 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 41,15 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Arb auf 31,79 AUD, während der aktuelle Kurs bei 35,77 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +12,52 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 34,53 AUD und somit einen Abstand von +3,59 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Arb. Trotzdem standen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.