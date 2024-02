Damit haben die Anleger von AM Holdings nicht gerechnet

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Am in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Am-Aktie liegt bei 11,11, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs der Am-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,09 HKD, was einem Unterschied von -43,75 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,09 HKD, was bedeutet, dass sich der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau befindet und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Am diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Am auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.