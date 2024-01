Damit haben die Anleger von AIB nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Aib wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aib-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 59,62, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aib derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,02 EUR, während der Aktienkurs bei 3,95 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -1,74 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der GD50-Kurs beträgt 4,07 EUR, was einer Abweichung von -2,95 Prozent entspricht, was erneut zu einem "Neutral"-Wert führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Handelsbanken"-Branche hat die Aib in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 8,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Outperformance bei 12 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für Aib eine neutrale bis positive Bewertung auf der Grundlage des RSI, der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und der Anleger-Stimmung.