Damit haben die Anleger von ABOUT YOU Holding nicht gerechnet

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz um das Unternehmen About You. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso wurden keine großen Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der About You-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 54, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (65,16) führt zu einer neutralen Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für About You basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über About You. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, an drei Tagen die negative. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer "Gut"-Bewertung für About You führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die About You-Aktie derzeit -5,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie sogar um -19,09 Prozent unter dem GD200, was auch zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.