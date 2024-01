Damit haben die Anleger von 111 Inc nicht gerechnet

Der Aktienkurs von 111 Inc zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -50,89 Prozent, was mehr als 209 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite von 111 Inc in den letzten 12 Monaten mit -5,76 Prozent um 45,14 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für die Aktie von 111 Inc in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert.

Die Dividendenrendite für die Aktie von 111 Inc liegt aktuell bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 2,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von 111 Inc liegt bei 60,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild.

Das Unternehmen 111 Inc wird aufgrund der genannten Faktoren in den unterschiedlichen Kategorien mit überwiegend negativen Bewertungen konfrontiert.