Dalrymple Bay Infrastructure Ltd Aktie: Das ist erstaunlich

Das Stimmungs- und Buzz-Maß zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage rund um Aktien ergibt. Die Analyse der Aktie von Dalrymple Bay Infrastructure ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung für Dalrymple Bay Infrastructure zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dalrymple Bay Infrastructure liegt bei 47,37, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Dalrymple Bay Infrastructure in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dalrymple Bay Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,7 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (2,71 AUD) weicht davon kaum ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,73 AUD) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Dalrymple Bay Infrastructure-Aktie damit in den verschiedenen Kategorien Bewertungen im "Neutral"-Bereich.