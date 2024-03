Dalrymple Bay Infrastructure Ltd Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Die technische Analyse der Dalrymple Bay Infrastructure-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,73 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,76 AUD weicht davon um +1,1 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,77 AUD) weicht mit -0,36 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Dalrymple Bay Infrastructure-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Dalrymple Bay Infrastructure diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt bei einem Niveau von 36,36 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 55,17 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung zu verzeichnen sind. Daher erhält Dalrymple Bay Infrastructure in diesem Punkt ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Dalrymple Bay Infrastructure-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch in Bezug auf die Stimmung und den Buzz.