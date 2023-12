Dalrymple Bay Infrastructure Ltd Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dalrymple Bay Infrastructure herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,11, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Dalrymple Bay Infrastructure derzeit -1,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +0,74 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dalrymple Bay Infrastructure diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Dalrymple Bay Infrastructure wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen verzeichnet. In der Gesamtbewertung erhält die Aktie in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".