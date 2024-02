Dalrada Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Dalrada-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,187 USD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -10,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,2 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,5 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Dalrada-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden ebenfalls betrachtet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dalrada war jedoch eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Dalrada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auf Basis des Relative Strength-Index ergibt sich für die Dalrada-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 24,62, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 47,52 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Dabei wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Schlecht".