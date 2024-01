Dalrada Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Dalrada-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,175 USD liegt, was eine Abweichung von -12,5 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,24 USD über dem aktuellen Kurs von 0,175 USD, was einer Abweichung von -27,08 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Dalrada-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Dalrada wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auch aktuell dominieren die positiven Themen in den Diskussionen der Anleger, wodurch Dalrada insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Dalrada festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte hingegen weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf die Dividende weist Dalrada derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie für die Dalrada-Aktie.