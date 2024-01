Dalrada Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Dalrada ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie heute insgesamt positiv bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dalrada-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (69,05 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (57,51) führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Es gab jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,2 USD) mit dem aktuellen Kurs (0,175 USD) vergleicht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 0,175 USD unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,24 USD) mit einer Abweichung von -27,08 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine negative Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse.