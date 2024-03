Dalrada Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aktie von Dalrada weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" durch die Redaktion. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) und den RSI25 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 69,57 liegt und der RSI25 bei 57,24. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 0,04 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" um 100 Prozent niedriger ist, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,22 USD, während der tatsächliche Kurs bei 0,165 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,17 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.