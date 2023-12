Dalrada Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten zwei Wochen wurde Dalrada von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anlegerstimmung auf einem guten Niveau liegt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Dalrada eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 16,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 16 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält daher die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dalrada, so ergibt sich aktuell ein 7-Tage-RSI von 55,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 56,82 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher für den RSI als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Dalrada aktuell bei 0,2 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,214 USD notiert, ergibt sich ein Abstand von +7 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,27 USD, was einer Differenz von -20,74 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.