Dalrada Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Dalrada hat in letzter Zeit in Bezug auf die technische Analyse eine neutrale Bewertung erhalten. Der Kurs von 0,195 USD liegt derzeit 2,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, -7,14 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist die Dalrada ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,04 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert liegt aktuell 100 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dalrada eingestellt waren. Es gab sieben positive, fünf negative und zwei unentschiedene Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Dalrada daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Dalrada derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Professionelle Dienstleistungen", was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Der Unterschied beträgt 17,07 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,07 %).