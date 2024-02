Dalipal Holdings Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Dalipal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,79 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter bei 3,56 HKD, was einer Abweichung von -6,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,13 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,56 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf beiden Basiswerten mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz über die Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Dalipal-Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dalipal-Aktie liegt bei 76, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (73,53) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Dalipal-Aktie.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung eher neutral ist. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, während die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.