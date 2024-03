Dalian Zhiyun Automation Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Dalian Zhiyun Automation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,33 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,27 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 7,74 CNH, was einen Anstieg des letzten Schlusskurses um +6,85 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Dalian Zhiyun Automation-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian Zhiyun Automation 3885, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Dalian Zhiyun Automation mit anderen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,58 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -19,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,64 Prozent im Branchenvergleich. Zudem lag die mittlere Rendite des "Industrie"-Sektors bei -18,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Dalian Zhiyun Automation 50,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Dalian Zhiyun Automation auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.