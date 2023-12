Dalian Zhiyun Automation Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Dalian Zhiyun Automation positiv verändert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von uns mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dalian Zhiyun Automation-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,73 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (9,17 CNH) weicht um +18,63 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 11,03 CNH, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-16,86 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik der Dalian Zhiyun Automation-Aktie.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat die Dalian Zhiyun Automation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 120,07 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +121,01 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 120,65 Prozent über dem Durchschnittswert von -0,58 Prozent im letzten Jahr. Auch hier ergibt sich daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dalian Zhiyun Automation-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 85, was auf eine Überkauftheit hindeutet und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 57,54, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Dalian Zhiyun Automation.