Dalian Zhiyun Automation Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian Zhiyun Automation liegt bei 3885,16, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Branchenvergleich liegt der genaue Abstand aktuell bei 0 Prozent, da das durchschnittliche KGV der Branche "Maschinen" bei 0 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Dalian Zhiyun Automation ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,64 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel von Dalian Zhiyun Automation. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Dalian Zhiyun Automation eine Performance von -9,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -18,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,44 Prozent im Branchenvergleich für Dalian Zhiyun Automation. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Dalian Zhiyun Automation um 7,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.