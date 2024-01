Dalian Zhiyun Automation Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Dalian Zhiyun Automation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,9 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,1 CNH weicht daher um +15,19 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Wenn wir uns dagegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ansehen, liegt der Wert bei 10,71 CNH, was unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,03 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Dalian Zhiyun Automation-Aktie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Dalian Zhiyun Automation in sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant anders als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dalian Zhiyun Automation-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian Zhiyun Automation bei 3885, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.