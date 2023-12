Dalian Zeus Entertainment Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tianyu Digital Dalian-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs zu Tianyu Digital Dalian ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen im letzten Monat intensiver diskutiert als üblich, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt erhält die Tianyu Digital Dalian-Aktie also ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Tianyu Digital Dalian von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den neutralen Themen wider, die in den Kommentaren und Wortmeldungen diskutiert wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Bereich der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine "Neutral"-Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Tianyu Digital Dalian auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.