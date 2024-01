Dalian Sunlight Machinery Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Dividendenpolitik von Dalian My Gym Education wird von Analysten neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Maschinen" ergibt sich eine negative Differenz von -0,85 Prozent.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage gegenüber Dalian My Gym Education festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Dies führt dazu, dass die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dalian My Gym Education-Aktie mit -15,86 Prozent vom GD200 (3,72 CNH) entfernt ist, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,31 CNH, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Renditen von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Dalian My Gym Education im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,92 Prozent erzielt, was 42,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Maschinenunternehmen liegt die Rendite der Aktie mit -4,06 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.