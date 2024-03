Dalian Sunlight Machinery Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Dalian My Gym Education-Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 3,28 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,4 CNH liegt, was einem Unterschied von -26,83 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird ein Wert von 2,4 CNH ermittelt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf die Dividende weist die Dalian My Gym Education-Aktie eine Rendite von 0 % auf, was 1,19 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen, gefolgt von einem Anstieg des Interesses an negativen Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 39,34 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" für die Dalian My Gym Education-Aktie.