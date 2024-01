Dalian Sunlight Machinery Aktie: Tut sie es schon wieder?

Dalian My Gym Education: Aktie erhält "Neutral"-Bewertung

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 32,5 liegt die Aktie von Dalian My Gym Education auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnet. Daher erhält die Dalian My Gym Education-Aktie ein "Gut"-Rating.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Dalian My Gym Education waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Dalian My Gym Education mit aktuell 0 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 0,85%. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Dalian My Gym Education von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.