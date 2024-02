Dalian Sunlight Machinery Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Dalian My Gym Education wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Dalian My Gym Education nur wenig Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Faktor. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Dalian My Gym Education eine "Schlecht"-Wert.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Dalian My Gym Education beträgt aktuell 62,2, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Dalian My Gym Education im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,79 Prozent erzielt, was 58,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -15,49 Prozent, und Dalian My Gym Education liegt aktuell 56,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

