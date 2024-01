Dalian Sunlight Machinery Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Kommunikation im Netz spielt bei der Einschätzung einer Aktie eine wichtige Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Dalian My Gym Education eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein positives Sentiment hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich schnitt Dalian My Gym Education jedoch schlecht ab, mit einer Performance von -35,92 Prozent in den letzten 12 Monaten und einer Unterperformance von 37,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 42,37 Prozent unter dem Durchschnitt.

Ein Indikator aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), deutet darauf hin, dass die Dalian My Gym Education-Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

Die aktuelle charttechnische Bewertung zeigt, dass der Aktienkurs von Dalian My Gym Education bei 3,34 CNH liegt, was eine negative Differenz von 9,73 Prozent zum GD200 (3,7 CNH) bedeutet. Der GD50, mit einem Kurs von 3,31 CNH, führt zu einer neutralen Bewertung, da der Abstand +0,91 Prozent beträgt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass Dalian My Gym Education bei der Kommunikation im Netz gut abschneidet, jedoch im Branchenvergleich und auch aus charttechnischer Sicht eher schlecht bewertet wird.

