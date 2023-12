Dalian Sunlight Machinery Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Downer Edi":

Die technische Analyse der Dalian My Gym Education-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,42 CNH sich um -11,86 Prozent vom GD200 (3,88 CNH) entfernt hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 3,29 CNH auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,95 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Dalian My Gym Education in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dalian My Gym Education-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (45,38) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dalian My Gym Education.

Im Branchenvergleich hat die Dalian My Gym Education-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,39 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,61 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -23 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 7,95 Prozent, wobei Dalian My Gym Education um 27,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.