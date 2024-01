Dalian Sunlight Machinery Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Dalian My Gym Education hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 % angekündigt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche eine negative Differenz von -0,85 % darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine neutrale Bewertung erhalten.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dalian My Gym Education ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Dalian My Gym Education-Aktie mit 3,13 CNH eine Entfernung von -15,86 % vom GD200 (3,72 CNH) auf, was ein negatives Signal darstellt. Auch der GD50 beträgt 3,31 CNH und weist somit einen Abstand von -5,44 % auf. Basierend auf diesen Zahlen wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Dalian My Gym Education im letzten Jahr eine Rendite von -35,92 % erzielt, was 42,41 % unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der Maschinenbranche liegt die Rendite von Dalian My Gym Education um 31,86 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

