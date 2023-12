Dalian Port Aktie: In selten guter Lage!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liaoning Port liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,87 für Verkehrsinfrastrukturunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Liaoning Port mit 2,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,34 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Liaoning Port war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht positiven und einem negativen Tag sowie vier neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Liaoning Port aufgrund des unterbewerteten KGV und der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite eine "Gut"-Bewertung, während die Anlegerstimmung ebenfalls positiv ausfällt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird das Unternehmen jedoch neutral bewertet.